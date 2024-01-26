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Акции «Яндекса» подорожали до максимума с февраля 2022 года

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Акции «Яндекса» демонстрируют рост на Московской бирже второй день подряд. В ходе торгов в пятницу, 26 января, бумаги дорожали на 3,74%, до 2883 рубля за штуку, что составляет максимум с 24 февраля 2022 года.

Акции «Яндекса» подорожали до максимума с февраля 2022 года

Котировки растут уже второй день подряд, по итогам четверга рост составил 5%. Как отмечают аналитики «БКС Экспресс», рост отмечается на фоне отсутствия корпоративных новостей, однако участники рынка, по всей видимости, ждут деталей по разделению бизнеса.

В начале недели стало известно, что 100% ООО «Яндекс» перешли от нидерландской Yandex N.V российской МКАО «Яндекс». Оставшиеся 0,01% принадлежат Международному фонду «Фонд Общественных Интересов». 

МКАО «Яндекс» образовано в конце декабря прошлого года. Его учредителем является Yandex N.V. Структура зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области.

По данным Reuters, завершение реструктуризации бизнеса компании ожидается в 2024 году.

Фото на обложке: Unsplash

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