Акции «Яндекса» подорожали до максимума с февраля 2022 года

Акции «Яндекса» демонстрируют рост на Московской бирже второй день подряд. В ходе торгов в пятницу, 26 января, бумаги дорожали на 3,74%, до 2883 рубля за штуку, что составляет максимум с 24 февраля 2022 года.
Котировки растут уже второй день подряд, по итогам четверга рост составил 5%. Как отмечают аналитики «БКС Экспресс», рост отмечается на фоне отсутствия корпоративных новостей, однако участники рынка, по всей видимости, ждут деталей по разделению бизнеса.
В начале недели стало известно, что 100% ООО «Яндекс» перешли от нидерландской Yandex N.V российской МКАО «Яндекс». Оставшиеся 0,01% принадлежат Международному фонду «Фонд Общественных Интересов».
МКАО «Яндекс» образовано в конце декабря прошлого года. Его учредителем является Yandex N.V. Структура зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области.
По данным Reuters, завершение реструктуризации бизнеса компании ожидается в 2024 году.
Фото на обложке: Unsplash
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