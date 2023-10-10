«Яндекс» не подавал заявление на продажу российского бизнеса в правкомиссию — Минцифры

Головная структура «Яндекса» в Нидерландах не подавала в правительственную комиссию заявление о продаже российского бизнеса, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, компания подала только запрос на внутригрупповую реструктуризацию.
Материнская компания «Яндекса» Yandex N.V., зарегистрированная в Нидерландах, не обращалась в правительственную комиссию с заявлением о продаже российского бизнеса. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, его слова передает ТАСС.
«Материалы не были внесены на выкуп у Yandex N.V. российских активов», – заявил Шадаев. По его словам, Yandex N.V. подала запрос на внутригрупповую реструктуризацию компании.
Yandex N.V. ранее сообщила, что планирует разделить бизнес на российский и международный, выйти из состава российского бизнеса, сменить название и развивать направления беспилотников, облачных технологий, «Яндекс Практикума».
В рамках разделения бизнеса «Яндекс» должен был выкупить российский бизнес у своей головной структуры, однако сделка забуксовала. После публикации Аркадием Воложем заявления против спецоперации сумма, которую должна была получить нидерландская компания «Яндекса», снизилась втрое.
Фото на обложке: Maria Pomelnikova /
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