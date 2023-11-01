В 2023 году «Яндекс.Музыка» удалила по требованию госорганов 4 тыс. единиц контента

В 2023 году «Яндекс.Музыка» удалила по требованию государственных органов более 4 тыс. единиц контента. А 17 тыс. композиций присвоили маркировку «18+».

За первые шесть месяцев года в сервис поступило 275 запросов на удаление материалов по 305 ссылкам, сообщается в отчете компании о прозрачности (transparency report), на который ссылается РБК. В компании отмечают, что будут публиковать такой отчет каждые полгода.

В удаленных материалах содержались различные клипы, музыкальные композиции, эпизоды из подкастов и обложки альбомов исполнителей. В первые полгода с площадки удалили 3246 единиц контента, в III квартале — 1087 единиц.

В сервисе отмечают, что удаленные материалы составляют менее 0,01% от всего каталога.

Причины, по которым требовали удалить контент

Главными поводами претензий госорганов к материалам площадки стали сведения о российско-украинском военном конфликте, которые, по мнению госорганов, являются недостоверными. Также причиной требования удалить материалы послужила дискредитация органов власти и ВС РФ.

Кроме того, сервис просили убрать контент, описывающий или пропагандирующий нетрадиционные сексуальные отношения, и сведения и способах совершения суицида.

Также, следует из отчета, требования властей относились к материалам, признанным экстремистскими или пропагандирующим экстремистские организации и лиц-экстремистов.

Помимо этого, «Яндекс.Музыка» удаляла контент, связанный с изготовлением и употреблением запрещенных веществ, различный контент о несовершеннолетних и материалы, связанные с убийствами и насилием.

Вместе с тем, 17,5 тыс. музыкальных треков из библиотеки «Яндекс.Музыки» получили в третьем квартале 2023 года маркировку «18+».

Ранее суд дважды штрафовал гендиректора принадлежащего «Яндексу» сервиса «Кинопоиск» за отсутствие маркировки «18+» в кинолентах, содержащих сцены ЛГБТ.

Фото на обложке: Pepsco Studio / Shutterstock