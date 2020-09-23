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«Яндекс.Музыка» запустила кабинет для просмотра статистики по подкастам

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

«Яндекс.Музыка» в тестовом режиме запустила для авторов подкастов личные кабинеты, в которых они смогут увидеть детальную статистику своих подкастов. Об этом Rusbase рассказал представитель сервиса.

«Яндекс.Музыка» запустила кабинет для просмотра статистики по подкастам

Авторам подкастов будут доступны общие цифры прослушиваний, статистика по каждому эпизоду, а также пол, возраст и география слушателей. Такие данные позволят лучше понимать свою аудиторию и будут полезны для коммуникации с рекламодателями, считают в «Яндекс.Музыке».

Для просмотра статистики необходима как минимум одна загруженная запись на «Яндекс.Музыке» и аккаунт «Яндекса».

Кроме того, «Яндекс.Музыка» запустила «Энциклопедию подкастера» – канал в «Яндекс.Дзене», в котором эксперты будут рассказывать о тонкостях подкастинга. Прежде всего энциклопедия предназначена для новичков.

Соавторами энциклопедии станут опытные подкастеры, а также эксперты из смежных индустрий – журналисты, контент-продюсеры, специалисты по маркетингу и рекламе. Канал будет обновляться каждую неделю.

Фото: Unsplash

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