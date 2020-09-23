«Яндекс.Музыка» запустила кабинет для просмотра статистики по подкастам

«Яндекс.Музыка» в тестовом режиме запустила для авторов подкастов личные кабинеты, в которых они смогут увидеть детальную статистику своих подкастов. Об этом Rusbase рассказал представитель сервиса.

Авторам подкастов будут доступны общие цифры прослушиваний, статистика по каждому эпизоду, а также пол, возраст и география слушателей. Такие данные позволят лучше понимать свою аудиторию и будут полезны для коммуникации с рекламодателями, считают в «Яндекс.Музыке».

Для просмотра статистики необходима как минимум одна загруженная запись на «Яндекс.Музыке» и аккаунт «Яндекса».

Кроме того, «Яндекс.Музыка» запустила «Энциклопедию подкастера» – канал в «Яндекс.Дзене», в котором эксперты будут рассказывать о тонкостях подкастинга. Прежде всего энциклопедия предназначена для новичков.

Соавторами энциклопедии станут опытные подкастеры, а также эксперты из смежных индустрий – журналисты, контент-продюсеры, специалисты по маркетингу и рекламе. Канал будет обновляться каждую неделю.

Фото: Unsplash