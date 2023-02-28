Анастасия Марьина
В работе сервиса «Яндекс.Музыка» произошел сбой. В приложении для смартфонов появляется сообщение о проблемах со связью.
Пользователи сообщили о проблемах с доступом к сервису «Яндекс.Музыка»Анастасия Марьина
В официальном Telegram-канале сервиса подтвердили нестабильность работы и сообщили, что работают над устранением неполадок.
Скриншот RB.RU
По данным сайта «не-работает-сегодня.рф», сбои наблюдаются в 34 регионах России.
Перебои в работе также наблюдаются и на сайте сервиса.
Скриншот RB.RU
Позднее в возможных проблемах пользователей также предупредил сервис «Яндекс.Еда». При входе в приложение появляется предупреждение «Возможны сбои в работе сервиса».
Скриншот RB.RU
Фото на обложке: Unsplash
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