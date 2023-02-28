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Пользователи сообщили о проблемах с доступом к сервису «Яндекс.Музыка»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

В работе сервиса «Яндекс.Музыка» произошел сбой. В приложении для смартфонов появляется сообщение о проблемах со связью.

Пользователи сообщили о проблемах с доступом к сервису «Яндекс.Музыка»
В официальном Telegram-канале сервиса подтвердили нестабильность работы и сообщили, что работают над устранением неполадок.
Скриншот RB.RU
По данным сайта «не-работает-сегодня.рф», сбои наблюдаются в 34 регионах России. 
Перебои в работе также наблюдаются и на сайте сервиса.
Скриншот RB.RU

 

Позднее в возможных проблемах пользователей также предупредил сервис «Яндекс.Еда». При входе в приложение появляется предупреждение «Возможны сбои в работе сервиса».

Скриншот RB.RU

Фото на обложке: Unsplash

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