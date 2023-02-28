Пользователи сообщили о проблемах с доступом к сервису «Яндекс.Музыка»

В работе сервиса «Яндекс.Музыка» произошел сбой. В приложении для смартфонов появляется сообщение о проблемах со связью.

В официальном Telegram-канале сервиса подтвердили нестабильность работы и сообщили, что работают над устранением неполадок.

Скриншот RB.RU

По данным сайта «не-работает-сегодня.рф», сбои наблюдаются в 34 регионах России.

Перебои в работе также наблюдаются и на сайте сервиса.

Скриншот RB.RU

Позднее в возможных проблемах пользователей также предупредил сервис «Яндекс.Еда». При входе в приложение появляется предупреждение «Возможны сбои в работе сервиса».

Скриншот RB.RU

Фото на обложке: Unsplash