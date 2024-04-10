«Яндекс» представил «Алису» нового поколения с YandexGPT и режимом «Про»

«Яндекс» представил виртуального ассистента «Алису» нового поколения. Благодаря нейросети YandexGPT с «Алисой» можно общаться как с живым собеседником, отмечают в компании.

Обновленный голосовой помощник с расширенными функциями доступен всем пользователям основных устройств и платформ компании. Также в «Алисе» появился режим «Про», он будет актуален для тех, кому нужна более мощная нейросеть для нетривиальных и творческих задач.

Что умеет «Алиса» нового поколения

Теперь помощник может поддержать более сложную многоуровневую беседу с переходом одной темы на другую. Так, если попросить «Алису» помочь выбрать породу собаки небольшого размера, а затем задать вопрос: «Сколько времени ей нужно уделять», устройство с «Алисой» поймет по контексту, что речь об уходе за питомцем. Кроме того, для лучшего усвоения контекста «Алиса» теперь задает дополнительные уточняющие вопросы. Если собеседник отвлечется, «Алиса» не забудет предмет разговора, а дождется ответа.

Компания обучила виртуального ассистента объяснять сложные явления и процессы простым языком. «Алиса» разъяснит разницу между паровым увлажнителем и ультразвуковым так, чтобы человеку без соответствующего бэкграунда был понятен смысл. С этим «Алисе» помогает YandexGPT. Как говорят в компании, до настоящего момента «Алиса» отвечала примерно на 60% вопросов, в остальных 40% случаев голосовой помощник советовал поискать информацию в интернете. Сейчас «Алиса» отвечает на 95% вопросов и даже называет источник, откуда был взят ответ. Пользователям больше не нужно отдельно включать режим «Давай подумаем», чтобы ассистент помог решить какую-то задачу.

Также компания запустила отдельный Чат с «Алисой» для работы с текстом. Там удобно придумывать тезисы, слоганы и другой текстовый контент. Чат синхронизируется с разными устройствами. Можно начать работу на компьютере, а продолжить — уже на смартфоне. Можно вести сразу несколько чатов параллельно.

«Алиса ПРО»

Компания также внедрила возможность в рамках «Яндекс.Плюса» задействовать профессиональный режим, открывающий доступ к самой мощной генеративной нейросети компании. Сейчас это YandexGPT 3 Pro.

В режиме «Про» «Алиса» дает детальные развернутые ответы, имеет работать с разными стилями, следовать инструкциям с несколькими условиями. Опция будет полезна для решения профессиональных задач. Например, стилизовать тексты, придумывать концепции и т.д.

Также в режиме «Про» доступен функционал виртуальной няни. Она поможет привить ребенку полезные привычки и наладить режим дня: вовремя разбудит и проведет зарядку, а перед сном напомнит, что нужно почистить зубы. Там также есть развивающие игры и квесты.

«Яндекс» обучил нейросеть YandexGPT понимать казахский язык. Языковая модель появится на рынке в 2024 году.

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