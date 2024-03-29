«Яндекс» обучил YandexGPT понимать казахский язык

«Яндекс» обучил нейросеть YandexGPT понимать казахский язык. Языковая модель появится на рынке в 2024 году, она сможет писать и перерабатывать тексты на казахском языке, запоминать ход беседы и отвечать на уточняющие вопросы, говорится в сообщении компании.

Нейросеть будет доступна пользователям через виртуального ассистента в приложении «Яндекс», а также в «Поиске» и «Яндекс Браузере» в Казахстане.

Также планируется запуск коммерческой версии YandexGPT на казахском для бизнеса для платформы Yandex Cloud.

За основу специалисты взяли базовую модель YandexGPT. Для ее дообучения на первом этапе подготовили «сотни тысяч» запросов и ответов на казахском языке, охватывающих разные темы и контексты бесед.

В обучении нейросети участвуют AI-тренеры» Яндекс Казахстан».

В Казахстане «Яндекс» уже запустил поисковые, городские, облачные и развлекательные сервисы, также компания развивает образовательные и социальные проекты.

Ранее «Яндекс» обучил понимать и говорить на казахском голосового помощника «Алиса».

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