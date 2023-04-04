«Яндекс» обновил линейку устройств для «умного» дома

Весной 2023 года в продаже появятся новая «Станция Макс», «Яндекс Хаб» и набор датчиков.

«Яндекс» представил новые устройства «умного» дома с поддержкой протокола Zigbee, который позволяет запускать их быстрее, автоматизировать работу и поддерживать общение без интернета. Об этом говорится в сообщении «Яндекса».

Руководитель «умного» дома «Яндекса» Марат Мавлютов отметил, что Zigbee в настоящее время является самым распространенным протоколом «умного» дома. «Позже, когда ведущие мировые производители перейдут на Matter, на наших устройствах автоматически обновится софт», — сообщил он.

«Станция Макс» с Zigbee

Для нового «Макса» был создан собственный модуль Zigbee, который расширяет возможности «умного» дома. С помощью него к колонке можно подключать датчики, лампочки, розетки и другие Zigbee-устройства разных производителей.





Новый протокол позволяет создавать локальные сценарии, которые автоматически запускают устройства и функционируют без интернета. Так, можно связать между собой датчик движения и лампочку, и свет будет включаться сам, даже если будет отсутствовать Wi-Fi-соединение.

Zigbee-устройства, как сообщается, оперативнее откликаются на команды. Кроме того, большинство таких устройств работает от батареек.

Новая «Станцию Макс» обладает трехполосным звуком, видео в 4К и LED-экраном. Устройство оснастили пятью динамиками совокупной мощностью 65 Вт и технологией Dolby Audio. Колонка имеет семь встроенных микрофонов, выход HDMI, Wi-Fi, Bluetooth, RJ-45 Ethernet и разъем 3,5 мм для внешней акустики.

Устройство будет продаваться в четырех цветах: сером, синем, черном и бордовом. По форме новый «Макс» не отличается от дизайна предыдущей модели, изменилась только радиаторная решетка.

«Яндекс Хаб»

Устройство «Яндекс Хаб» разработано для тех, у кого нет колонки с Zigbee. Это компактный девайс, к которому можно подключать датчики, розетки и другие устройства — это позволяет создавать сценарии автоматизации.

Если подсоединить к «Хабу» колонку «Мини» или «Лайт», можно будет отдавать голосовые команды.

«Яндекс Хаб» работает от сети, имеет Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth и инфракрасный порт, с помощью которого можно управлять обычной домашней техникой с ИК-пультом. С помощью «Хаба» можно будет голосом включить телевизор или кондиционер.

Датчики

«Яндекс» предложил пять датчиков с поддержкой Zigbee: датчик открытия окон и дверей, движения и освещения, температуры и влажности, датчик протечки, а также беспроводную кнопку.

Датчики могут как передавать данные в мобильное приложение, так и запускать целые сценарии. Например, с помощью датчика открытия можно проследить, закрыты ли окна на даче. Датчик влажности и температуры может воспроизвести сценарий, который регулирует работу кондиционера и увлажнителя.

Фото: «Яндекс»