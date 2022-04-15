«Яндекс» ввел новый способ оплаты своих сервисов — «Счет». Он позволяет расплачиваться за услуги и получать за это дополнительный кешбэк, говорится в сообщении компании.

«Счет» сейчас доступен части подписчиков «Плюса». На нем можно держать до 15 тыс. рублей и тратить в месяц до 40 тыс. рублей. В будущем его смогут открыть все пользователи «Яндекса».

Завести «Счет» можно в приложении «Яндекс Go», пополнение доступно с банковской карты. В ближайшее время компания добавит возможность делать это через систему быстрых платежей.

Что можно оплатить: на данном этапе поездки на такси. Позже компания добавит его в «Афишу», «Услуги», «Маркет», «Еду», «Лавку», «Заправки», «Драйв» и другие сервисы.

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