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«Яндекс» зарегистрировал товарные знаки «Яндекс.Фотопоиск» и «ЯМани»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

«Яндекс» в конце марта подал заявки на регистрацию товарных знаков «Яндекс.Фотопоиск» и Yandex Photo Search. Они были опубликованы на сайте Роспатента 28 марта.

«Яндекс» зарегистрировал товарные знаки «Яндекс.Фотопоиск» и «ЯМани»

 

Кроме того, еще несколько заявок поступили от «Яндекс.Денег». Компания регистрирует товарный знак «ЯМани», а также два варианта его написания на латинице. Роспатент опубликовал эти заявки 16 марта.

  

«Мы время от времени регистрируем товарные знаки под разработки и идеи новых проектов, но не все они находят применение в будущем. Это стандартная практика для больших IT-компаний», – сообщили в пресс-службе «Яндекса», не раскрыв других деталей.

Фото на обложке: Unsplash

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