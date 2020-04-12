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«Яндекс» зарегистрировал товарные знаки «Яндекс.Фотопоиск» и «ЯМани»
Новости
Анастасия Марьина
«Яндекс» в конце марта подал заявки на регистрацию товарных знаков «Яндекс.Фотопоиск» и Yandex Photo Search. Они были опубликованы на сайте Роспатента 28 марта.
«Яндекс» зарегистрировал товарные знаки «Яндекс.Фотопоиск» и «ЯМани»Анастасия Марьина
Кроме того, еще несколько заявок поступили от «Яндекс.Денег». Компания регистрирует товарный знак «ЯМани», а также два варианта его написания на латинице. Роспатент опубликовал эти заявки 16 марта.
«Мы время от времени регистрируем товарные знаки под разработки и идеи новых проектов, но не все они находят применение в будущем. Это стандартная практика для больших IT-компаний», – сообщили в пресс-службе «Яндекса», не раскрыв других деталей.
Фото на обложке: Unsplash
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