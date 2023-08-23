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В «Яндексе» появился новый вид «Сплита» — рассрочка без первого взноса

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В «Яндексе» появился новый вид сервиса — улучшенный «Сплит» для оплаты товаров частями. Это кредитный сервис, который дополняет первую версию «Сплита». Чтобы им воспользоваться, придется пройти идентификацию на «Госуслугах» и подписать онлайн-договор, рассказали в «Яндексе».

В «Яндексе» появился новый вид «Сплита» — рассрочка без первого взноса

В новом сервисе пользователи смогут сплитовать товары без первого взноса на один или два года. Также будут доступны более выгодные условия «Сплита» на четыре и шесть месяцев на «Яндекс.Маркете» и у партнеров.

Процентная ставка в новом «Сплите» будет определяться индивидуально. Сведения о стоимости услуги доступна сразу после выбора оплаты. Средства списываются раз в месяц.

Возможность покупать товары в рассрочку появилась на «Яндекс.Маркете» в 2021 году.

Фото на обложке: 13_Phunkod / Shutterstock

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