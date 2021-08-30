«Яндекс» запустил сервис для оплаты интернет-покупок по частям

«Яндекс» запустил сервис, с помощью которого можно оплачивать покупки в интернет-магазинах по частям, он получил название «Сплит». Об этом говорится в сообщении компании.
Когда покупатель оформляет заказ, он оплачивает только четверть стоимости товаров, оставшиеся 75% списываются с карты равными частями каждые две недели.
Сервис уже заработал на «Яндекс.Маркете» и со временем будет подключать новых партнеров.
«Оплата по частям удобна для покупателей и принесет выгоду продавцам. Она дает магазину возможность увеличить средний чек заказа, привлечь больше клиентов и повысить продажи», — говорится в сообщениии.
Отмечается, что несмотря на то, что покупатель платит частями, продавец получает всю сумму целиком сразу. Сейчас продавцы могут пользоваться «Сплитом» бесплатно, в будущем для них появится комиссия. В компаинии обратили внимание, что для покупателя в сервисе нет процентов и комиссий — ни явных, ни скрытых.
Сейчас сервис доступен небольшой части пользователей и только для покупок у продавцов, которые используют службу доставки «Яндекс.Маркета». Для покупок доступны товары более 20 категорий, например косметика, бытовая техника и спортивные товары. Пока разделить на части можно платеж от 1 тыс. до 30 тыс. рублей. Лимит может меняться.
«Сплит» доступен в веб-версии «Яндекс.Маркета» и в приложениях для iOS и Android. График платежей можно посмотреть в личном кабинете Яндекс ID.
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Фото на обложке: Unsplash
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