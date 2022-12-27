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«Яндекс» вдвое увеличит выплаты за найденные в сервисах компании уязвимости

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Яндекс» в два раза увеличит выплаты за найденные в сервисах и инфраструктуре компании уязвимости. Максимальная награда за одну находку составит 1,5 млн рублей.

«Яндекс» вдвое увеличит выплаты за найденные в сервисах компании уязвимости

Об увеличении награды в рамках программы «Охота за ошибками» сообщили в пресс-службе «Яндекса».

Максимальный размер выплаты за найденную в сервисах или инфраструктуре компании уязвимость компании увеличится с 750 тысяч до 1,5 млн рублей. Список таких уязвимостей опубликован на сайте проекта.   

«Яндекс» запустил программу «Охота за ошибками» в 2012 году. В сентябре компания временно увеличивала выплаты в 10 раз в честь 10-летия действия программы. Аналогичный конкурс компания запустит 10 января за находку наиболее критичных уязвимостей по классами Remote Code Execution (RCE) и SQL-инъекции, говорится в сообщении «Яндекса». 

Фото на обложке: IB Photography / Shutterstock

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