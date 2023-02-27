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«Яндекс» летом 2023 года откроет свои школы разработки сразу в трех странах

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Летом 2023 года «Яндекс» запустит четыре школы для студентов и начинающих специалистов в рамках своей «Академии»: школу разработки интерфейсов, школу мобильной разработки (iOS, Android, Flutter), школу бэкенд-разработки (Python, Java, C++, Go) и школу менеджеров, говорится в сообщении компании.

«Яндекс» летом 2023 года откроет свои школы разработки сразу в трех странах

Впервые обучение будет идти сразу в трех странах — России, Сербии и Казахстане. Программа разбита на два этапа: сначала пройдут лекции в онлайн-формате, затем начнется практика в офисах «Яндекса» в Москве, Белграде и Алматы.

Обучение бесплатное, ведется на русском языке. Всем иногородним студентам, которые успешно пройдут онлайн-этап, компания обещает также оплатить билеты и проживание на период второго этапа.

Чтобы попасть в школу, нужно подать заявку и пройти конкурсный отбор (тестовое задание). Сами занятия начнутся в начале лета. Узнать подробнее о программах, требованиях к навыкам и процедуре отбора можно по ссылке.

Академия «Яндекса» проводит летние школы с 2011 года. За это время организовано 66 школ и обучено более 2,8 тыс. студентов — из них 1076 стали сотрудниками «Яндекса», 632 человека продолжают работать в компании.

Фото на обложке: Unsplash

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