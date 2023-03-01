«Яндекс» встроил в «Карты» оплату парковки в Москве

В «Яндекс.Картах» появилась опция оплаты парковки в Москве, сообщил RB.RU представитель «Яндекса». Теперь водителям не придется переключаться между приложениями или платить по смс. Позднее опцию добавят и в «Навигатор».
Чтобы совершить оплату, нужно припарковать автомобиль, активировать в приложении слой с парковками нажатием на значок Р, найти свою парковку, нажать на нее и в появившейся карточке оплатить нужное время.
Парковку также можно будет продлить или завершить досрочно (деньги вернутся на парковочный счет).
Сейчас все работает в приложении «Яндекс.Карт» на Android и iOS. Оплата доступна на городских парковках, кроме тех, что закрыты шлагбаумами.
Фото на обложке: Unsplash
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03 марта 2023
03 марта 2023