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«Яндекс» встроил в «Карты» оплату парковки в Москве

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

В «Яндекс.Картах» появилась опция оплаты парковки в Москве, сообщил RB.RU представитель «Яндекса». Теперь водителям не придется переключаться между приложениями или платить по смс. Позднее опцию добавят и в «Навигатор».

«Яндекс» встроил в «Карты» оплату парковки в Москве

Чтобы совершить оплату, нужно припарковать автомобиль, активировать в приложении слой с парковками нажатием на значок Р, найти свою парковку, нажать на нее и в появившейся карточке оплатить нужное время.

Парковку также можно будет продлить или завершить досрочно (деньги вернутся на парковочный счет).

Сейчас все работает в приложении «Яндекс.Карт» на Android и iOS. Оплата доступна на городских парковках, кроме тех, что закрыты шлагбаумами.

Фото на обложке: Unsplash

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