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«Яндекс» потратит более 25 млн рублей на выплаты курьерам и сборщикам в новогодние праздники

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Курьеры «Яндекс.Еды» и «Лавки», а также сборщики заказов в магазинах смогут рассчитывать на дополнительные выплаты от сервисов в новогодние праздники. «Яндекс» потратит на программу поддержки более 25 млн рублей, говорится в сообщении компании.

«Яндекс» потратит более 25 млн рублей на выплаты курьерам и сборщикам в новогодние праздники

Программа будет действовать в городах присутствия сервисов «Яндекс.Еда» и «Лавка». 

Кроме дополнительных выплат в праздничный период оба сервиса будут удваивать чаевые от пользователей. «Еда» также договорилась с ресторанами из более чем 50 городов России о поддержке курьеров зимой. В этих заведениях партнеры сервиса получат чай и кофе, а в некоторых ресторанах их будут угощать мандаринами или сладостями.

Места для отдыха курьеры могут посмотреть на карте дружелюбных ресторанов, которая есть в приложении «Еды» для партнеров.

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Фото на обложке: Unsplash

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