«Яндекс» потратит более 25 млн рублей на выплаты курьерам и сборщикам в новогодние праздники

Курьеры «Яндекс.Еды» и «Лавки», а также сборщики заказов в магазинах смогут рассчитывать на дополнительные выплаты от сервисов в новогодние праздники. «Яндекс» потратит на программу поддержки более 25 млн рублей, говорится в сообщении компании.
Программа будет действовать в городах присутствия сервисов «Яндекс.Еда» и «Лавка».
Кроме дополнительных выплат в праздничный период оба сервиса будут удваивать чаевые от пользователей. «Еда» также договорилась с ресторанами из более чем 50 городов России о поддержке курьеров зимой. В этих заведениях партнеры сервиса получат чай и кофе, а в некоторых ресторанах их будут угощать мандаринами или сладостями.
Места для отдыха курьеры могут посмотреть на карте дружелюбных ресторанов, которая есть в приложении «Еды» для партнеров.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Выгодно ли ресторану работать с агрегаторами доставки? Разбираем в колонке
- 2 Какие задачи решает автоматизация логистики: кейс «Яндекс.Лавки»
- 3 В сервисе по приготовлению и доставке еды назвали самые популярные блюда у москвичей
- 4 Delivery Club запустил стипендиальную программу для курьеров-студентов
- 5 Личный опыт: зачем онлайн-магазинам нужна собственная TMS
ВОЗМОЖНОСТИ
24 декабря 2021
30 декабря 2021
31 декабря 2021