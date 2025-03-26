«Яндекс Go» добавит оплату проезда в общественном транспорте

В ближайшее время «Яндекс Go» запустит возможность оплачивать проезд в общественном транспорте, сообщили Русбейс в пресс-службе сервиса. Первым городом, где заработает новая функция, станет Ярославль, но в дальнейшем она будет доступна и в других городах России.

Пользователи смогут оплачивать проезд, отсканировав QR-код в транспорте или подключившись к Bluetooth-меткам, размещенным в салоне. Для оплаты вторым способом нужно включить Bluetooth на смартфоне, а затем в разделе «Транспорт» выбрать нужный автобус, трамвай или троллейбус.





Оплата проезда в общественном транспорте в «Яндекс Go», фото: пресс-служба сервиса



Также можно не привязывать банковскую карту перед оплатой — деньги спишутся с той карты, которая уже использовалась в других сервисах «Яндекс Go». В компании добавили, что оплатить проезд можно будет даже в том случае, если пассажир забыл дома кошелек или карту. Купленный билет будет доступен в разделе «Мой билет».

В конце января оплату проезда в общественном транспорте добавил картографический сервис «2ГИС». Изначально функция была доступна только в Костроме, однако 26 марта ее запустили в Ярославле и Рыбинске.

В начале марта «Яндекс» представил новое поколение электросамокатов, которые оснащены специальной кнопкой, позволяющей начинать, ставить на паузу и завершать поездку без открытия приложения. Кнопка есть на всех самокатах компании в Москве.

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