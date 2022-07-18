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Yandex Pay подключился к «Госуслугам» и сайтам российских авиакомпаний

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сервис для оплаты покупок Yandex Pay стал доступен на сайтах некоторых российских авиакомпаний, магазинах и портале «Госуслуг». Об этом говорится в сообщении «Яндекса».

Yandex Pay подключился к «Госуслугам» и сайтам российских авиакомпаний

Пользователи Yandex Pay могут мгновенно оплатить билет на самолет или аэроэкспресс («Уральские авиалинии», S7 Airlines, Utair, «Аэроэкспресс»), купить косметику («Л'Этуаль»), цветы (Flowwow) и оплатить любые государственне услуги («Госуслуги»).

Yandex Pay автоматически подтягивает карту для оплаты, если пользователь хоть раз оплачивал что-то в любом из сервисов «Яндекса». Вводить платежные данные вручную не потребуется.

Сервис работает с картами «Мир», Visa и Mastercard любых банков, которые действуют в России. При оплате госпошлины на сайте «Госуслуг» пользователи получают скидку 30%.

Yandex Pay был запущен весной 2021 года. Сейчас сервис, по собственным данным, используют «десятки тысяч» сайтов и мобильных приложений.

Фото на обложке: Unsplash

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