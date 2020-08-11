«Яндекс» запустил платформу для самозанятых

«Яндекс» запустил платформу и приложение «Яндекс.Про» для самозанятых. С ее помощью курьеры, водители, репетиторы, мастера по ремонту и другие специалисты смогут находить подработку и вести учет своих доходов. Об этом говорится в сообщении «Яндекса».

К «Яндекс.Про» могут подключиться как физические лица, так и индивидуальные предприниматели. Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно в приложении и синхронизировать данные с официальным приложением ФНС России «Мой налог», чтобы все платежи и налоги перечислялись автоматически.

На платформе уже работают «сотни тысяч» водителей и автокурьеров, выполняющих заказы «Яндекс.Такси», сообщает компания.

В ближайшее время к «Яндекс.Про» подключатся курьеры, которые доставляют заказы «Яндекс.Еды» и «Яндекс.Лавки». В будущем платформой также смогут воспользоваться мастера и специалисты «Яндекс.Услуг», а также исполнители заданий в «Яндекс.Толоке».

«Яндекс.Про» создана на основе «Яндекс.Таксометра», который позволяет таксопаркам и водителям принимать заказы и управлять заработком. В «Про» встроен навигатор, а также кнопка вызова экстренных служб 112.

Пользователи «Яндекс.Таксометра» будут автоматически переведены на «Яндекс.Про». Приложение доступно как на Android, так и на iOS (появится 11 августа).

Фото на обложке: Unsplash