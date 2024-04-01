«Яндекс» внедрил в «Почту» нейрофильтр с YandexGPT

«Яндекс 360» добавил в «Почту» нейрофильтр с YandexGPT — он будет отбирать письма, на которые стоит обратить внимание и показывать их краткое содержание. Об этом говорится в сообщении «Яндекса».

Нейрофильтр доступен подписчикам «Яндекс 360 Премиум». Включить или отключить дайджест можно в настройках «Почты».

В почтовом сервисе «Яндекса» уже есть такие инструменты, как правила обработки писем, фильтры, инструмент для управления рассылками и другое, но в компании отмечают, что в потоке входящих писем пользователи «все равно упускают из виду что-то важное».

«Нейрофильтр с YandexGPT — комплексное решение, которое меняет привычные сценарии работы с Почтой. Больше не нужно подолгу разбирать ящик и кропотливо настраивать правила обработки писем — работу возьмет на себя искусственный интеллект», — пояснили технический директор «Яндекс 360» Алексей Петроченко.

За отбор писем для дайджеста отвечает нейросетевая технология «Спамооборона» — у нее нет доступа к содержимому переписок: она обучается на обезличенных данных о том, как люди взаимодействуют с письмами. При отборе технология учитывает порядка 1 тыс. факторов.

Суммаризацию — извлечение из писем краткой сути — выполняет YandexGPT. Она делает пересказ только тех писем, на которые указала «Спамооборона», и только у тех пользователей, которые включили функцию.

Содержимое нейрофильтра обновляется практически в режиме реального времени. Нейрофильтр самообучается на оценках пользователей — можно оценить качество подборки и качество пересказа.

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