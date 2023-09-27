Банк «Яндекса» начнет выдавать потребкредиты до 1 млн рублей

«Яндекс Банк» начнет выдавать потребительские кредиты до 1 млн рублей сроком до трех лет. Размер ставки рассчитывается для каждого клиента. На это обратили внимание читатели RB.RU, получив соответствующее push-уведомление в сервисе «Яндекс Пэй».

Платежи нужно будет вносить раз в месяц: для этого заемщику бесплатно откроют карту «Пэй», с которой и будут списывать деньги. Для оформления кредита понадобится только профиль на Госуслугах.

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Представитель «Банка» сообщил корреспонденту RB.RU, что кредиты — пилотный проект, а компания постоянно тестирует разные продукты на основе обратной связи пользователей. «Сейчас речь идет об ограниченном предложении для небольшой части аудитории», — подчеркнул он.

Основатель платежного сервиса Platim.ru Леонид Румянцев говорит, что скоринги практически всех банков сводятся к рейтингу в бюро кредитных историй с теми или иными надбавками. В отличии от банков, скоринговая модель «Яндекса» построена на большом массиве собранных данных. Он также предположил, что кредиты доступны не всем, а «Яндекс» обучает свой искусственный интеллект на первой тестовой выборке клиентов.

По мнению директора по развитию цифровых каналов банка «Синара» Алексея Аверина, кредиты компания будет встраивать в свою экосистему. Он также не исключил, что потребительские кредиты будут дополнять и усиливать другие сервисы «Яндекса» в синергии. Например, тем, кто хочет совершить дорогостоящую покупку на «Маркете» в кредит, будет предлагаться рассрочка.

В сентябре 2021 года «Яндекс» купил банк «Акрополь» за 1,1 млрд рублей и переименовал его в «Яндекс Банк». «Акрополь» занимал 330 место в списке крупнейших по активам банков России – они оценивались в 1,24 млрд рублей.

Позднее «Яндекс Банк» решил выдавать кредиты водителям и курьерам. Последние в статусе самозанятых часто вынуждены брать кредиты под очень высокие проценты в МФО, потому что «их доходы, транзакции не всегда видны крупным банкам», таких сведений нет в БКИ, а у «Яндекса» будет, говорил гендиректор Тигран Худавердян.

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