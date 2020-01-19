В приложении «Яндекс.Такси» появилась опция предзаказа поездки

В приложении «Яндекс.Такси» появилась возможность заказать поездку заранее. Интервал предварительного заказа — от 30 минут до двух дней. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании.

Функция доступна в тарифах «Эконом», «Комфорт», «Комфорт+» и в «Ultima Яндекс.Такси» (премиальные классы Business, Premier и Elite).

Для предзаказа нужно выбрать кнопку «Запланировать поездку», а затем — нужную дату и время. В момент предзаказа пользователь увидит приблизительную стоимость услуги, точная станет известна, когда найдется машина.

Предзаказ доступен при оплате поездки картой, наличными, а также корпоративным клиентам и пользователям семейного аккаунта.

Представитель сервиса сообщил, что сейчас функция тестируется в семи городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Краснодаре, Екатеринбурге и Сочи.

Аналогичная функция уже есть в сервисах Gett, Uber и «Ситимобил».