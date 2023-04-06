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«Яндекс.Недвижимость» запустила поиск квартир в ОАЭ

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс.Недвижимость» добавила в каталог предложения от зарубежных застройщиков. В настоящее время сервис предлагает проекты от крупнейших строительных компаний ОАЭ, на часть предложений действует кешбэк, говорится в сообщении компании.

«Яндекс.Недвижимость» запустила поиск квартир в ОАЭ

«Недвижимость» работает с застройщиками Damac, Omniyat, Ellington Properties, Select Group и другими. На ряд предложений действует кешбэк баллами «Плюса» до 1%.

Специалисты сервиса проконсультируют по расположению объектов, сравнят условия предложений и помогут связаться с продавцом.

Сейчас в каталоге насчитывается более 200 проектов от партнеров и застройщиков в ОАЭ: как объекты на этапе строительства, так и уже сданные ЖК.

Со временем «Яндекс.Недвижимость» планирует пополнить предложениями и в других регионах.

Фото на обложке: Unsplash

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