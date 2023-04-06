«Яндекс.Недвижимость» запустила поиск квартир в ОАЭ

«Яндекс.Недвижимость» добавила в каталог предложения от зарубежных застройщиков. В настоящее время сервис предлагает проекты от крупнейших строительных компаний ОАЭ, на часть предложений действует кешбэк, говорится в сообщении компании.
«Недвижимость» работает с застройщиками Damac, Omniyat, Ellington Properties, Select Group и другими. На ряд предложений действует кешбэк баллами «Плюса» до 1%.
Специалисты сервиса проконсультируют по расположению объектов, сравнят условия предложений и помогут связаться с продавцом.
Сейчас в каталоге насчитывается более 200 проектов от партнеров и застройщиков в ОАЭ: как объекты на этапе строительства, так и уже сданные ЖК.
Со временем «Яндекс.Недвижимость» планирует пополнить предложениями и в других регионах.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Careem: история самого ценного стартапа Ближнего Востока и Северной Африки
- 2 Перекресток Востока и Запада: почему бизнес хорошо чувствует себя в ОАЭ
- 3 Организация мероприятия в Дубае для мультикультурной команды: что учесть?
- 4 Упрощенка, льготы и подводные камни: что учесть бизнесу, который планирует работать в нескольких странах
- 5 Дело тонкое: как женщины-фаундеры ведут бизнес в религиозных странах
ВОЗМОЖНОСТИ
06 апреля 2023
06 апреля 2023
07 апреля 2023