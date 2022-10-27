«Яндекс.Маркет» запустит сервис перепродажи вещей частных лиц

«Яндекс. Маркет» намерен запустить сервис перепродажи вещей частных лиц. Товары будут продавать через партнеров-реселлеров. Последние будут определять стоимость товара, выкупать его у пользователя, проводить проверку подлинности и состояние товаров, из предпродажную подготовку, а также реализовывать товары на «Маркете».

«Маркет» в рамках запуска не будет взимать дополнительных комиссий с выкупщиков или продавцов, сообщили «Ведомостям» в компании.

Этот сервис «Маркета» составит конкуренцию «Авито» в отдельных сегментах рынка, сказал партнер Data Insight Борис Овчинников. Он считает это логичным решенеием, которое невозможно сделать универсальным, оно все равно будет фокусироваться на конкретных категориях или даже небольшой линейке брендов.

У «Авито» гораздо шире спектр купли-продажи, с психологической точки зрения для пользователей это может быть важным фактором. Однако чаще людям важно просто и быстро продать вещь одному человек, предположил эксперт.

В июне 2022 года «Яндекс.Маркет» запустил продажу подержанных товаров. На маркетплейсе уже можно приобрести б/у сумки Louis Vuitton, Saint Laurent, Dior, Prada, Gucci, Chanel, Fendi, Balenciaga, Bottega. Средняя цена товаров там превышает 100 тыс. рублей.

Осенью прошлого года россияне готовы были покупать б/у люксовые вещи при условии скидки на них не менее 80%. Для 38,1% респондентов важнее размер скидки, чем факт новизны вещи. В то время как 31,9% участников опроса готовы покупать только новые вещи.

По данным исследования ThredUp, к 2024 году глобальный оборот рынка ресейл-маркетплейсов достигнет $64 млрд США и обгонит по темпам роста «быструю моду».

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