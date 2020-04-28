«Яндекс» в 1 квартале увеличил выручку на 26% — треть доходов принесли нерекламные сервисы

Консолидированная выручка «Яндекса» в 1 квартале 2020 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26% — до 47 млрд рублей. Об этом говорится в материалах компании.

Скорректированная чистая прибыль снизилась на 5% и составила 5,1 млрд рублей.

Доля нерекламной выручки в 1 квартале выросла и составила 36% от всей выручки «Яндекса» (в 1 квартале 2019 года — 27%.

«Второй квартал, очевидно, будет более сложным. Уже сейчас мы фокусируемся на наших расходах, пересматриваем темпы и приоритетные направления инвестиций, чтобы укрепить положение "Яндекса" в будущем», — сообщил операционный и финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский.

«Яндекс» отозвал прогноз по росту выручки на 2020 год в связи с пандемией коронавируса. Ранее аналогичным образом поступила Mail.ru Group.

Выручка от продажи интернет-рекламы увеличилась на 11% — до 30 млрд рублей и составила 64% от общей выручки компании в первом квартале 2020 года.

Выручка, относящаяся к сегменту «Такси», выросла на 49% — до 11,4 млрд рублей и составила 24% в структуре общей выручки компании, тогда как в первом квартале прошлого года она составляла 20%.

Такой результат, отмечают в компании, в основном обусловлен ростом сервиса онлайн-заказа такси, в частности увеличением количества поездок, ростом фудтех-направления, которое включает сервисы «Яндекс.Лавка» и «Яндекс.Еда», и быстрым развитием сервиса «Яндекс.Такси» для бизнеса (учитывается на валовой основе).

Прочие доходы в первом квартале 2020 года выросли по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2019 года на 111% и составили 5,5 млрд рублей (12% от общей выручки компании).

Рост прочих доходов связан в основном с ростом доходов сервиса «Яндекс.Драйв», ростом доходов медиасервисов от продаж подписок, а также с проектами в области интернета вещей, говорится в сообщении компании.

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