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Выручка «Яндекса» в 1 квартале выросла на 54% — до 163 млрд рублей

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Выручка «Яндекса» в первом квартале 2023 выросла на 54% и составила 163,3 млрд рублей, следует из отчетности группы. Рост обеспечен, в основном, сегментом «Райдтех», электронной торговлей и «Поиском».

Выручка «Яндекса» в 1 квартале выросла на 54% — до 163 млрд рублей

Скорректированный показатель EBITDA составил 12,8 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль – 2,6 млрд рублей.

  • Выручка «Поиска и Портала» в первом квартале выросла на 54% по сравнению с первым кварталом 2022 года и составила 67,5 млрд рублей. Рост произошел за счет улучшения качества поиска и рекламных технологий. 
  • Выручка группы «Девайсы и Алиса» в 1 квартале 2023 года увеличилась на 172% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила 6,1 млрд рублей. С момента запуска в 2018 году, было продано более 6 млн устройств с Алисой. 
  • В первом квартале доходы партнеров «Такси» составили 200 млрд рублей, что на 37% больше, чем годом ранее. Доля поездок на международных рынках такси составила 31%, годом ранее — 25%.
  • Количество заказов на «Яндекс.Маркете» выросло на 116%. Площадка также нарастила ассортимент товаров почти в 3 раза — до 75,3 млн. Количество брендированных пунктов выдачи заказов «Маркета» увеличилось почти вдвое и сейчас насчитывет более 13 тыс. точек. 
  • Выручка Yandex Cloud увеличилась на 127%.

 

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