Выручка «Яндекса» в первом квартале 2023 выросла на 54% и составила 163,3 млрд рублей, следует из отчетности группы. Рост обеспечен, в основном, сегментом «Райдтех», электронной торговлей и «Поиском».

Выручка «Яндекса» в 1 квартале выросла на 54% — до 163 млрд рублей