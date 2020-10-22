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«Яндекс» подготовил роботов-курьеров для доставки заказов из «Лавки»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

«Яндекс» готовится запустить робота-курьера «Ровер» для доставки продуктов из «Лавки» в Москве. Об этом сообщил глава «Яндекс Go» Даниил Шулейко на своей странице в Facebook.

«Яндекс» подготовил роботов-курьеров для доставки заказов из «Лавки»

В комментариях к посту Шулейко уточнил, что на первом этапе робот будет работать только с доставкой в бизнес-центры, где покупатели обычно спускаются за заказом.

На замечание пользователей о том, что робота могут украсть, глава «Яндекс Go» сообщил, что «такой риск, конечно, есть», но добавил, что робот «тяжеловат» и что компания отслеживает его перемещения.

«Сейчас "Ровер" в тестовом режиме доставляет заказы из "Лавки". Это позволяет нам отработать весь путь робота в сервисе — от взаимодействия с сотрудниками даркстора до вручения заказа покупателю», — сообщили Rusbase в пресс-службе «Яндекса».

«Яндекс» начал тестировать роботов для перевозки небольших грузов осенью 2019 года. Робот представляет собой автономный аппарат высотой около полуметра, способный ездить по городским тротуарам со скоростью пешехода.

В апреле 2020 года робот «Ровер» начал доставлять документы и посылки на территории Сколково.

Фото на обложке: Facebook Даниила Шулейко

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