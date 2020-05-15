«Яндекс» добавит к сервису бесконтактной оплаты топлива 3 тысячи АЗС «Роснефти»
«Яндекс.Заправки» подключат к сервису бесконтактной оплаты топлива все сети «Роснефти». Об этом Rusbase рассказали в «Яндексе».
Это более 3 тысяч АЗС «Роснефти», BP, ПТК, «Башнефти» и ТНК, на которых можно будет заправляться с помощью приложений «Яндекса», не выходя из машины.
Пользоваться сервисом смогут обычные водители и корпоративные клиенты, включая таксистов.
Подключать бесконтактную оплату будут постепенно. Сейчас она доступна таксистам на 2748 АЗС «Роснефти» в городах России. Там они могут платить за топливо при помощи приложения «Таксометр» со встроенными «Яндекс.Заправками».
Для обычных водителей, которые пользуются приложениями «Навигатор», «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Заправки», доступ к бесконтактной оплате откроют в течение мая на 327 АЗС «Роснефти» и BP в Москве и Московской области. Далее подключатся остальные регионы.
По данным «Яндекс.Заправок», «доля водителей, которые заправляются с помощью приложений Яндекса, за последний месяц выросла в два раза».
Сервисом «Яндекс.Заправки» пользуется более 900 тысяч автомобилистов. За первый квартал 2020 года через него заправились на сумму около 3 млрд рублей.
Фото: Unsplash
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