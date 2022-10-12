«Яндекс» запустил бесплатный курс по продажам товаров на маркетплейсах и в интернет-магазинах

«Яндекс» запустил бесплатный онлайн-курс «Продвижение товаров в интернете» для предпринимателей, которые продают товары на маркетплейсах или в своих интернет-магазинах. Об этом RB.RU сообщил представитель компании.
Участникам курса расскажут о настройке рекламных кампаний с помощью инструментов «Яндекса».
«В 2022 году пользователи "Яндекса" на 25% чаще интересуются онлайн-покупками, и на данный момент эта аудитория насчитывает около 94 млн человек. <...> Курс, который мы запускаем, поможет онлайн-продавцам научиться выстраивать стратегию продаж в интернете, а также запускать эффективные рекламные кампании», — сообщила бизнес-партнер индустрии Retail в «Яндексе» Анастасия Лосенкова.
Обучение пройдет в формате видеоуроков. Подать заявку на участие можно по ссылке.
Владельцев интернет-магазинов научат, как подключить магазин к «Маркету» и начать продвижение на маркетплейсе. Продавцы узнают, как настроить товарную рекламу в «Директе», работать со статистикой и рекламировать магазин. Также участников обещают научить анализировать эффективность кампаний.
Продавцов, у которых пока нет интернет-магазина, научат реализовывать товары с помощью маркетплейса. Также участники узнают, как сделать свой интернет-магазин и как его продвигать с помощью инструментов «Директа».
Фото на обложке: Unsplash
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