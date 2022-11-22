«Яндекс» начнет показывать в поиске только реально существующие скидки на товары

«Яндекс» начал проверять скидки в поиске по товарам. Теперь пользователи будут видеть информацию о скидке только в том случае, если цена по акции в магазине действительно ниже, чем обычно. Об этом говорится в сообщении «Яндекса».

Компания считает, что такой функционал будет актуален в период распродаж.

У магазинов есть возможность передавать «Яндексу» данные о скидках, чтобы их было видно в поиске по товарам. Такие скидки будет проверять специальный алгоритм, который проанализирует цены магазина за последние два месяца.

Если продавец не завышал цены перед распродажей, чтобы скидка казалась больше, она появится в карточке товара.

Рядом с каждой скидкой будут указывать, что она прошла проверку, также пользователи увидят, на сколько процентов снизилась цена.

В поиске по товарам собрано более 730 миллионов предложений из различных интернет-магазинов и маркетплейсов. Это электроника, бытовая техника, косметика, игрушки и другие товары.

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