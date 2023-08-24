«Яндекс» представил накопительный финтех-сервис — пользователи смогут получат ежедневные выплаты процентов со ставкой 13% годовых на первые три месяца. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В сервисе «Сейвы», помимо выплаты процентов каждый день, можно снимать деньги и пополнять счет в любой момент. Первыми доступ к новому сервису получат активные пользователи «Карты Плюса». Функционал «Сейвов» будет открываться постепенно.
Сервис позволит открывать до десяти счетов и управлять целями каждого из них. Также можно самому задать дизайн и придумать название.
В течение первых трех месяцев ставка составит 13%, дальше понизится до 9%. На всех «Сейвах» можно будет хранить до 10 млн рублей в общей сложности.
Пополнять счета можно переводом с «Карты Плюса» или по реквизитам из любого банка, а вывод средств доступен также на «Карту Плюс» или переводом по реквизитам на банковский счет.
Ранее на этой неделе «Яндекс» запустил новый вид сервиса — улучшенный «Сплит» для оплаты товаров частями. Это кредитный сервис, который дополняет первую версию «Сплита».
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