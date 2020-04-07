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Пользователи пожаловались на сбои в работе сайта и почты «Яндекса»
Новости
Анастасия Марьина
Пользователи сообщили о сбоях в работе сервисов «Яндекса». Об этом свидетельствуют данные Downdetector.
Пользователи пожаловались на сбои в работе сайта и почты «Яндекса»Анастасия Марьина
Больше половины жалоб (67%) касается работы сайта, еще четверть (27%) — работы почты. Проблемы в работе также испытывает сервис «Яндекс.Деньги».
Наибольшее число жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.
По состоянию на 15:53 по Мск число жалоб превысило 500 штук.
Rusbase направил запрос в пресс-службу «Яндекса».
Фото на обложке: Unsplash
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