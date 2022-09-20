Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Яндекс» обновил поиск с учетом запросов IT-специалистов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс» обновил поиск с помощью нейросети CS YATI — это новая модель, которую обучили на документах для IT-специалистов и оценках экспертов по программированию. Об этом RB.RU сообщил представитель компании.

В «Яндексе» уверяют, что поисковая выдача для разработчиков и ML-специалистов стала качественней, а навигация по запросам — удобной.

«Яндекс» обновил поиск с учетом запросов IT-специалистов

Как сообщается, новая модель учитывает в полтора раза больше информации со страницы, чем ее предыдущая версия — YATI.

«Обновленная нейросеть-трансформер проанализировала множество поисковых запросов и сайтов, которые показываются по запросам, связанным с программированием. <…> CS YATI также научилась предсказывать клики квалифицированных программистов, чтобы выдать наиболее релевантный ответ», — говорится в сообщении компании

«Яндекс» также доработал обогащенный ответ Stack Overflow. Теперь в результатах поиска, без перехода на сайт, пользователь увидит дополнительную информацию: сам вопрос, лучший ответ на него и другие комментарии, которые могут пригодиться программистам.

По словам руководителя управления машинного интеллекта и исследований «Яндекса» Алексея Гусакова, CS YATI обучалась в основном на англоязычных источниках, так как обычно программисты ищут информацию на нем.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Стартовал ML-контест от российской ИТ-компании Brand Analytics на платформе DevChamp
  2. 2 Как развивалась дискуссия вокруг сознания нейросети Google
  3. 3 Стартовал всероссийский чемпионат проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект»
  4. 4 В рамках чемпионата по ИИ и машинному обучению в Удмуртии решат задачу для космической корпорации
  5. 5 В Башкортостане стартует первый региональный чемпионат конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект»
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

20 сентября 2022

«Конкурс идей» Госкорпорации Ростех

21 сентября 2022

Экспортный акселератор

23 сентября 2022

«Автопутешествие по России»

Все ВОЗМОЖНОСТИ