«Яндекс» обновил поиск с учетом запросов IT-специалистов

«Яндекс» обновил поиск с помощью нейросети CS YATI — это новая модель, которую обучили на документах для IT-специалистов и оценках экспертов по программированию. Об этом RB.RU сообщил представитель компании.
В «Яндексе» уверяют, что поисковая выдача для разработчиков и ML-специалистов стала качественней, а навигация по запросам — удобной.
Как сообщается, новая модель учитывает в полтора раза больше информации со страницы, чем ее предыдущая версия — YATI.
«Обновленная нейросеть-трансформер проанализировала множество поисковых запросов и сайтов, которые показываются по запросам, связанным с программированием. <…> CS YATI также научилась предсказывать клики квалифицированных программистов, чтобы выдать наиболее релевантный ответ», — говорится в сообщении компании
«Яндекс» также доработал обогащенный ответ Stack Overflow. Теперь в результатах поиска, без перехода на сайт, пользователь увидит дополнительную информацию: сам вопрос, лучший ответ на него и другие комментарии, которые могут пригодиться программистам.
По словам руководителя управления машинного интеллекта и исследований «Яндекса» Алексея Гусакова, CS YATI обучалась в основном на англоязычных источниках, так как обычно программисты ищут информацию на нем.
Фото на обложке: Unsplash
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