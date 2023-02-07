«Яндекс» вернет директора бизнес-группы поиска и рекламных технологий на позицию СТО

«Яндекс» назначил на пост директора бизнес-группы поиска и рекламных технологий, куда также входят геосервисы, «Алиса» и «умные» устройства, Дмитрия Масюка, говорится в сообщении IT-холдинга.
Компания решила вернуть Петра Попова, возглавившего эту бизнес-группу в марте 2022 года, на роль СТО.
Дмитрий Масюк несколько последних лет возглавлял фудтех-направление «Яндекса», включая «Еду» и «Лавку». «Под его руководством качество этих сервисов существенно улучшилось, они одними из первых в мире смогли стать прибыльными», — отмечает «Яндекс».
Команда, как сообщается. сфокусируется на развитии принципиально новых технологичных продуктов и бизнес-моделей.
Дмитрий Масюк. Фото: «Яндекс»
Петр Попов, который стал главой бизнес-группы поиска и рекламных технологий в марте 2022 года, вернется на роль СТО. Он будет заниматься развитием технологических решений в «Поиске» и «Алисе», в частности, разработкой и внедрением нейросетей следующего поколения.
Фото на обложке: Ascannio /
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