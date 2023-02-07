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«Яндекс» вернет директора бизнес-группы поиска и рекламных технологий на позицию СТО

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс» назначил на пост директора бизнес-группы поиска и рекламных технологий, куда также входят геосервисы, «Алиса» и «умные» устройства, Дмитрия Масюка, говорится в сообщении IT-холдинга.

Компания решила вернуть Петра Попова, возглавившего эту бизнес-группу в марте 2022 года, на роль СТО.

«Яндекс» вернет директора бизнес-группы поиска и рекламных технологий на позицию СТО

Дмитрий Масюк несколько последних лет возглавлял фудтех-направление «Яндекса», включая «Еду» и «Лавку». «Под его руководством качество этих сервисов существенно улучшилось, они одними из первых в мире смогли стать прибыльными», — отмечает «Яндекс».

Команда, как сообщается. сфокусируется на развитии принципиально новых технологичных продуктов и бизнес-моделей.

Дмитрий Масюк

Дмитрий Масюк. Фото: «Яндекс»

Петр Попов, который стал главой бизнес-группы поиска и рекламных технологий в марте 2022 года, вернется на роль СТО. Он будет заниматься развитием технологических решений в «Поиске» и «Алисе», в частности, разработкой и внедрением нейросетей следующего поколения.

Фото на обложке: Ascannio / Shutterstock

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