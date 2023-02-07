«Яндекс» назначил на пост директора бизнес-группы поиска и рекламных технологий, куда также входят геосервисы, «Алиса» и «умные» устройства, Дмитрия Масюка, говорится в сообщении IT-холдинга.

Компания решила вернуть Петра Попова, возглавившего эту бизнес-группу в марте 2022 года, на роль СТО.

«Яндекс» вернет директора бизнес-группы поиска и рекламных технологий на позицию СТО