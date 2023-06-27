«Дочка» «Яндекса» начала тестировать беспилотные автомобили в Белграде

«Яндекс» через свое дочернее предприятие начал тестировать беспилотные автомобили в Белграде. После реструктуризации «Яндекса» эта «дочка» выделится в самостоятельное предприятие. У «Яндекса» уже есть один офис в Белграде, осенью компания планирует открыть второй.
Дочернее предприятие «Яндекса» Self Driving Group начало тестировать беспилотные автомобили в столице Сербии Белграде. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник. Тесты первых автомобилей пройдут в районе Новый Белград.
Self Driving Group создали в 2020 году в результате реорганизации «Яндекс.Такси». Ожидается, что после реструктуризации «Яндекса» она станет самостоятельной компанией.
«Яндекс» открыл первый офис в Белграде летом 2022 года. Он рассчитан на 700 человек. Этой осенью компания планирует открыть второй офис и расширить сербский штат до 2 тыс. человек.
Летом «Яндекс» объявил о начале тестирования беспилотного такси в московском Ясенево. В салоне присутствует водитель, который следит за безопасностью на маршруте.
Фото на обложке: E. O. /
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