«Дочка» «Яндекса» начала тестировать беспилотные автомобили в Белграде

«Яндекс» через свое дочернее предприятие начал тестировать беспилотные автомобили в Белграде. После реструктуризации «Яндекса» эта «дочка» выделится в самостоятельное предприятие. У «Яндекса» уже есть один офис в Белграде, осенью компания планирует открыть второй.

Дочернее предприятие «Яндекса» Self Driving Group начало тестировать беспилотные автомобили в столице Сербии Белграде. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник. Тесты первых автомобилей пройдут в районе Новый Белград.

Self Driving Group создали в 2020 году в результате реорганизации «Яндекс.Такси». Ожидается, что после реструктуризации «Яндекса» она станет самостоятельной компанией.

«Яндекс» открыл первый офис в Белграде летом 2022 года. Он рассчитан на 700 человек. Этой осенью компания планирует открыть второй офис и расширить сербский штат до 2 тыс. человек.

Летом «Яндекс» объявил о начале тестирования беспилотного такси в московском Ясенево. В салоне присутствует водитель, который следит за безопасностью на маршруте.

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