«Яндекс» открыл представительство в Сербии

У «Яндекса» появилось представительство в Сербии. Учредителем «Яндекс. Технологии Белград» стал Петр Попов, который ранее возглавил ООО «Яндекс. Технологии».
Информацию о регистрации юрлица в Белграде ТАСС подтвердили в пресс-службе «Яндекса».
В компании пояснили, что регистрация представительства носит формальный характер, поскольку «Яндекс» уже присутствует в Сербии. Юрлицо нужно было для того, чтобы офис компании работал нормально, уточнили в пресс-службе.
«Яндекс» располагает коворкингом в Белграде, в котором работают сотрудники «Яндекс.Доставки». Компания планирует расширять сербский офис, рассказали в «Яндексе».
В конце июня стало известно, что «Яндекс» заявил о закрытии своей структуры в Ирландии. Yandex Finance официально проработала полгода.
Глава «Яндекса» Тигран Худавердян и сооснователь компании Аркадий Волож ушли с руководящих постов в «Яндексе» после попадания в санкционный список Евросоюза.
Фото на обложке: MarinaDa /
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