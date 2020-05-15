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«Яндекс.Касса» ввела постоплату за товары, которые доставляются через «Яндекс.Такси»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

«Яндекс.Такси» и «Яндекс.Касса» запустили новую услугу для бизнеса — организацию доставки с оплатой при получении. Интернет-магазины смогут доставлять заказы через «Яндекс.Такси» и на месте принимать оплату через «Яндекс.Кассу», когда товар окажется в руках у клиента. Об этом Rusbase рассказали в «Яндекс.Кассе».

«Яндекс.Касса» ввела постоплату за товары, которые доставляются через «Яндекс.Такси»

Наличные или платежный терминал не понадобятся — покупатель сможет рассчитаться через свой смартфон, перейдя на форму оплаты по QR-коду или ссылке в смс.

Новая услуга позволит компаниям работать с клиентами, которые предпочитают платить за интернет-покупки только после получения.

Чтобы воспользоваться сервисом, покупателю нужно выбрать товары в интернет-магазине, а потом — доставку с оплатой при получении. Затем продавцу необходимо вызвать курьера через личный корпоративный кабинет «Яндекс.Такси». Если магазин интегрирует свое приложение с «Яндекс.Такси» через API — заказ доставки будет происходить автоматически сразу после того, как пользователь оформит покупку.

Интернет-магазин сможет выбрать сам, какими методами принимать онлайн-оплату при доставке (доступны разные способы расчета, в том числе — кошельки в «Яндекс.Деньгах», банковские карты, счета мобильных номеров, интернет-банкинги, Apple Pay, Google Pay).

Узнайте, как попасть в команду ВТБ по работе с данными.

География действия услуги — около 400 городов России. «Яндекс.Касса» будет брать комиссию с магазинов за прием платежей, а «Яндекс.Такси» — оплату за доставку. Представитель «Яндекс.Кассы» уточнил, что комиссия не отличается от обычной комиссии сервиса и фиксируется в договоре (зависит от категории магазинов).

Фото: Unsplash

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HR STARTUP COMPETITION

22 мая 2020

Pandemic Hackathon

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