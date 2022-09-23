«Яндекс» открыл сервис для обработки данных сторонним компаниям и запустил «умное» резервное копирование

Облачная платформа Yandex Cloud открыла доступ к сервису Yandex Query, который позволяет с помощью одного запроса одновременно обрабатывать архивные данные и данные, полученные в режиме реального времени.
Также пользователи получили доступ к Cloud Backup, с помощью которого компании могут защитить данные в облаке от сбоя IT-инфраструктуры, вредоносного ПО и оперативнее реагировать на инциденты.
Рассказываем об этих и других новинках, которые компания представила в ходе конференции Yandex Scale.
- В Yandex Query компании могут упростить и ускорить весь цикл работы c большими массивами данных. Например, бизнес сможет быстрее анализировать продажи или поведение пользователей на сайте. Сервис работает в режиме Public Preview и доступен бесплатно.
- Cloud Backup позволяет создавать резервные копии виртуальных машин целиком и управлять расписаниями создания и удаления этих копий. Сервис работает в режиме Public Preview, доступ можно получить бесплатно по запросу.
- Yandex Cloud также представил новую версию сервиса для разработчиков машинного обучения Yandex DataSphere 2. Как сообщается, в сервисе теперь удобнее настраивать среду разработки и связывать между собой инструменты для всех этапов обучения ML-моделей — от подготовки данных до эксплуатации. Это позволит быстрее обучать и выводить в продакшн алгоритмы машинного обучения.
- «Яндекс» объединил Yandex Cloud и «Яндекс 360» в единую облачную экосистему и сделал новой бизнес-единицей. Бизнес-группу возглавит Алексей Башкеев, одновременно продолжая руководить Yandex Cloud. CEO «Яндекс 360» Владимир Русинов продолжит развитие этого сервиса. Объединение поможет получать все продукты по принципу «одного окна».
Фото на обложке: Unsplash
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