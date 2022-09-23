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«Яндекс» открыл сервис для обработки данных сторонним компаниям и запустил «умное» резервное копирование

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Облачная платформа Yandex Cloud открыла доступ к сервису Yandex Query, который позволяет с помощью одного запроса одновременно обрабатывать архивные данные и данные, полученные в режиме реального времени.

Также пользователи получили доступ к Cloud Backup, с помощью которого компании могут защитить данные в облаке от сбоя IT-инфраструктуры, вредоносного ПО и оперативнее реагировать на инциденты.

«Яндекс» открыл сервис для обработки данных сторонним компаниям и запустил «умное» резервное копирование

Рассказываем об этих и других новинках, которые компания представила в ходе конференции Yandex Scale.   

  • В Yandex Query компании могут упростить и ускорить весь цикл работы c большими массивами данных. Например, бизнес сможет быстрее анализировать продажи или поведение пользователей на сайте. Сервис работает в режиме Public Preview и доступен бесплатно.
  • Cloud Backup позволяет создавать резервные копии виртуальных машин целиком и управлять расписаниями создания и удаления этих копий. Сервис работает в режиме Public Preview, доступ можно получить бесплатно по запросу.
  • Yandex Cloud также представил новую версию сервиса для разработчиков машинного обучения Yandex DataSphere 2. Как сообщается, в сервисе теперь удобнее настраивать среду разработки и связывать между собой инструменты для всех этапов обучения ML-моделей — от подготовки данных до эксплуатации. Это позволит быстрее обучать и выводить в продакшн алгоритмы машинного обучения.
  • «Яндекс» объединил Yandex Cloud и «Яндекс 360» в единую облачную экосистему и сделал новой бизнес-единицей. Бизнес-группу возглавит Алексей Башкеев, одновременно продолжая руководить Yandex Cloud. CEO «Яндекс 360» Владимир Русинов продолжит развитие этого сервиса. Объединение поможет получать все продукты по принципу «одного окна».

Фото на обложке: Unsplash

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