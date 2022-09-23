Облачная платформа Yandex Cloud открыла доступ к сервису Yandex Query, который позволяет с помощью одного запроса одновременно обрабатывать архивные данные и данные, полученные в режиме реального времени.

Также пользователи получили доступ к Cloud Backup, с помощью которого компании могут защитить данные в облаке от сбоя IT-инфраструктуры, вредоносного ПО и оперативнее реагировать на инциденты.

«Яндекс» открыл сервис для обработки данных сторонним компаниям и запустил «умное» резервное копирование