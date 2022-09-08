«Яндекс» начал выдавать магазинам значок проверенного продавца

«Яндекс» обновил поиск по товарам для задач бизнеса и начал выдавать магазинам бейдж проверенного продавца. Получить его можно после прохождения дополнительной проверки, говорится в сообщении компании.

Прошедшие проверку магазины могут получить в поиске по товарам больше трафика (в среднем до 10%). Поиск «Яндекса» также запустил API для продавцов — это позволит магазинам оперативно сообщать об изменении цен и ассортимента товаров.

В стандартном режиме магазины присылают поиску «Яндекса» обновляемые товарные фиды с актуальной информацией о предложениях и по умолчанию проходят базовую проверку качества. Теперь владелец сайта может пройти более детальную проверку по собственной инициативе — сделать это можно в личном кабинете.

«Согласно нашим исследованиям, бейдж проверенного магазина вызывает доверие пользователей — они охотнее делают покупки в магазинах с таким бейджем по более выгодным условиям, а продавцы в среднем получают на 10% больше трафика», — сообщил руководитель направления ecom в поиске «Яндекса» Сергей Ляджин.

Как «Яндекс» проверяет надежность интернет-магазина

Сотрудник службы качества проходит путь покупателя на сайте интернет-магазина. Это позволяет оценить актуальность информации о контактах магазина, нет ли ошибок в ценах и описаниях товаров и другое. Также поиск «Яндекса» проверяет юридическое лицо.

Если продавец успешно пройдет проверку, он получит бейдж проверенного магазина — регулярные проверки для подтверждения статуса будут проводиться не реже двух раз в месяц.

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