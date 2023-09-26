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«Яндекс» запустил сервис «Яндекс Смена» для поиска внештатных сотрудников

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс» запустил сервис временных исполнителей «Яндекс Смена», обратил внимание RB.RU. Его возглавил сооснователь сервиса по заказу услуг клининга Qlean Никита Репешко.

«Яндекс» запустил сервис «Яндекс Смена» для поиска внештатных сотрудников

На сайте компании говорится, что с помощью «Яндекс Смены» исполнители могут находить подработку в удобное время и в удобном месте, а компании — закрывать потребность в исполнителях. «Смена» позиционирует себя как информационный сервис, а услуги оказывают партнеры. Получать доступ к заданиям могут только самозанятые. 

Яндекс Смена

Скриншот со страницы сервиса «Яндекс Смена»

Заказы доступны в Москве и области, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани и Воронеже. Есть задания на выкладку товаров, сборку заказов, выдачу покупок в ПВЗ и другое.

Оплату за задание устанавливает заказчик, а доход складывается из фиксированной и переменной частей. Фиксированная часть перечисляется на следующий день после завершения слота по реквизитам, а переменная часть поступает на счет через три дня после выполнения задания или позднее — после того, как «Яндекс» получит информацию от заказчика.

По данным самого сервиса, доход самозанятого в день может составить до 3,4 тыс. рублей.

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Скриншот со страницы сервиса «Яндекс Смена»

В закрытом Telegram-канале «ПВЗ Яндекс Маркета» также сообщается, что для владельцев ПВЗ маркетплейса комиссия за услуги «Яндекс Смены» «снижена до 20%». Другие данные о размере комиссии не приводятся. 

  • По данным сервиса Rusprofile, ООО «Яндекс Смена» получило свое наименование 28 августа 2023 года, ранее юрлицо фигурировало в ЕГРЮЛ как ООО «Оптеум». Структура появилась в августе 2012 года. Выручка за 2022 год отсутствует.
  • Гендиректором ООО «Яндекс Смена» со 2 марта текущего года является Никита Репешко — сооснователь сервиса Qlean и бывший CEO и сооснователь сервиса маникюра на дому Shelly Beauty. Репешко переадресовал вопросы RB.RU к пресс-службе «Яндекса».
  • Приложение сервиса с июля 2023 года доступно в Rustore, в середине августа также появилось в App Store, в сентябре — в Google Play. Последнее обновление базы знаний сервиса «Яндекс Смена» датируется 17 мая 2023 года.

RB.RU направил запрос в «Яндекс».

На российском рынке уже представлены сервисы для работы с самозанятыми и физическими лицами. Например, подобные услуги оказывают GigAnt и «Рокет Ворк».

Существует большое количество площадок по поиску самозанятых исполнителей — «Профи.ру», YouDo, «Яндекс Услуги», Kwork и другие, перечисляет и другие сервисы гендиректор студии разработки цифровых решений для бизнеса Products School Климент Кузьмин.

«Мы не платим комиссию платформам за поиск кандидатов и не готовы ее платить в принципе, — отметил Кузьмин. — Для поиска внештатных сотрудников потенциально готовы рассматривать сервис "Яндекс Смена", чтобы сравнить его с другими площадками».

Основатель франшизы премиального клининга, директор компании SSClean Елена Гершензон считает, что появление таких сервисов, как «Яндекс Смена», удобно для бизнеса, когда нужно разово и срочно вывести персонал на смену в период пиковой загрузки. «Или, например, искать с помощью таких сервисов персонал, который не является ключевым — для моей компании это могут быть курьеры, водители или ассистенты на съемку», — добавила она. 

SSClean обращается к услугам самозанятых, но называет такой формат работы «скорее необходимостью, чем сознательным выбором». Гершензон затруднилась назвать комфортный размер комиссии для работы с такими сервисами, как «Яндекс Смена», отметив только, что здесь важна «начинка», возможность заранее видеть порфтолио специалиста, его навыки, готовность к обучению и занятые слоты.

Фото на обложке: Unsplash

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