«Яндекс» запустил сервис «Яндекс Смена» для поиска внештатных сотрудников

На сайте компании говорится, что с помощью «Яндекс Смены» исполнители могут находить подработку в удобное время и в удобном месте, а компании — закрывать потребность в исполнителях. «Смена» позиционирует себя как информационный сервис, а услуги оказывают партнеры. Получать доступ к заданиям могут только самозанятые.

Скриншот со страницы сервиса «Яндекс Смена»

Заказы доступны в Москве и области, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани и Воронеже. Есть задания на выкладку товаров, сборку заказов, выдачу покупок в ПВЗ и другое.

Оплату за задание устанавливает заказчик, а доход складывается из фиксированной и переменной частей. Фиксированная часть перечисляется на следующий день после завершения слота по реквизитам, а переменная часть поступает на счет через три дня после выполнения задания или позднее — после того, как «Яндекс» получит информацию от заказчика.

По данным самого сервиса, доход самозанятого в день может составить до 3,4 тыс. рублей.

Скриншот со страницы сервиса «Яндекс Смена»

В закрытом Telegram-канале «ПВЗ Яндекс Маркета» также сообщается, что для владельцев ПВЗ маркетплейса комиссия за услуги «Яндекс Смены» «снижена до 20%». Другие данные о размере комиссии не приводятся.

По данным сервиса Rusprofile, ООО «Яндекс Смена» получило свое наименование 28 августа 2023 года, ранее юрлицо фигурировало в ЕГРЮЛ как ООО «Оптеум». Структура появилась в августе 2012 года. Выручка за 2022 год отсутствует.

Гендиректором ООО «Яндекс Смена» со 2 марта текущего года является Никита Репешко — сооснователь сервиса Qlean и бывший CEO и сооснователь сервиса маникюра на дому Shelly Beauty. Репешко переадресовал вопросы RB.RU к пресс-службе «Яндекса».

Приложение сервиса с июля 2023 года доступно в Rustore, в середине августа также появилось в App Store, в сентябре — в Google Play. Последнее обновление базы знаний сервиса «Яндекс Смена» датируется 17 мая 2023 года.

RB.RU направил запрос в «Яндекс».

На российском рынке уже представлены сервисы для работы с самозанятыми и физическими лицами. Например, подобные услуги оказывают GigAnt и «Рокет Ворк».

Существует большое количество площадок по поиску самозанятых исполнителей — «Профи.ру», YouDo, «Яндекс Услуги», Kwork и другие, перечисляет и другие сервисы гендиректор студии разработки цифровых решений для бизнеса Products School Климент Кузьмин.

«Мы не платим комиссию платформам за поиск кандидатов и не готовы ее платить в принципе, — отметил Кузьмин. — Для поиска внештатных сотрудников потенциально готовы рассматривать сервис "Яндекс Смена", чтобы сравнить его с другими площадками».

Основатель франшизы премиального клининга, директор компании SSClean Елена Гершензон считает, что появление таких сервисов, как «Яндекс Смена», удобно для бизнеса, когда нужно разово и срочно вывести персонал на смену в период пиковой загрузки. «Или, например, искать с помощью таких сервисов персонал, который не является ключевым — для моей компании это могут быть курьеры, водители или ассистенты на съемку», — добавила она.

SSClean обращается к услугам самозанятых, но называет такой формат работы «скорее необходимостью, чем сознательным выбором». Гершензон затруднилась назвать комфортный размер комиссии для работы с такими сервисами, как «Яндекс Смена», отметив только, что здесь важна «начинка», возможность заранее видеть порфтолио специалиста, его навыки, готовность к обучению и занятые слоты.

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