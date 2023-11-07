«Яндекс.Маркет» представил обновленный «Сплит», теперь клиенты могут оплачивать заказы равными частями в течение шести месяцев без переплат и первого взноса. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса.
Услуга распространяется на товары на площадке со значком «0•0•6». Чтобы воспользоваться версией, потребуется пройти идентификацию на «Госуслугах» и подписать онлайн-договор.
Выбрать «Сплит 0•0•6» можно при оформлении покупки. Если этот вариант доступен для товара, маркетплейс покажет значок «0•0•6» в карточке и информационном блоке про «Сплит».
Вместе с тем на площадке продолжает действовать обычный «Сплит» для оплаты покупок в срок от двух до шести месяцев.
А режим «0•0•6» будет работать в тестовом режиме в период распродаж.
Летом на «Маркете» появился улучшенный «Сплит», дополняющий первую версию сервиса.
Фото на обложке: tete_escape /
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