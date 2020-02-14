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Акции «Яндекса» впервые стали стоить дороже 3 тысяч рублей за штуку

Новости
Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Акции «Яндекса» на Московской бирже впервые стали стоить дороже 3 тысяч рублей за штуку. Рост происходе на фоне появления нового канала сбыта автомобильных компьютеров «Яндекса», пишет РБК.

Акции «Яндекса» впервые стали стоить дороже 3 тысяч рублей за штуку

С момента начала торгов бумаги «Яндекса подорожали на 1,7% и сейчас стоят 3043 рублей за акцию. Накануне компания закрыла торги с результатом 2990 за акцию. 

Как полагает начальник отдела глобальных исследований компании «Открытие Брокер» Михаил Шульгин, акции растут после того, как «Яндекс» сообщил о планах продавать продавать бортовые компьютеры «Яндекс.Авто» в дилерских центрах.

Новость об этом появилась вчера. Первыми партнерами «Яндекса» стали группа компаний «Фаворит Моторс» и АвтоГЕРМЕС. Продажи бортовых компьютеров начались в 30 салонах. В «Яндекс.Авто» встроен навигатор, «Яндекс.Музыка» и помощника «Алиса» с доступов в интернет.

Предудщий заметный рекорд акции «Яндекса» поставили 16 января, когда новый премьер-министр Михаил Мишустин заявил о готовности поддержать компанию (тогда стоимость акций подскочила на 6,6% — до 2 869 рублей).

Фото: NPS_87 / Shutterstock

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