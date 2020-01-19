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Акции «Яндекса» поставили рекорд после слов кандидата в премьеры Мишустина

Новости
Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Стоимость акций «Яндекса» на Московской бирже достигла исторического максимума после того, как кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин пообещал поддерживать компанию.

Акции «Яндекса» поставили рекорд после слов кандидата в премьеры Мишустина

После открытия торгов 16 января акции «Яндекса» выросли на 6,6% — до 2 869 рублей за бумагу. Чуть позже рост замедлился до 3%, и сейчас акция компании стоит 2 769,6 рубля.

Максимальный рост акции показали после того, как стало известно, какие заявления сделал Мишустин на сегодняшней встрече с думскими фракциями. В частности, он высказался о готовности поддерживать «Яндекс», отверг возможность снижения НДФЛ, обещал через два года ввести адресную помощь бедным. 

Михаил Мишустин с 2010 года возглавлял Федеральную налоговую службу. 15 января 2020 года Владимир Путин предложил его кандидатуру в премьер-министры после того, как нынешнее правительство во глава с Дмитрием Медведевым ушло в отставку.

Предудущего максимума акции «Яндекса» достигли 27 ноября 2019 года. Тогда они стоили 2682 рубля за штуку. Акции подорожали после того, как президент подписал закон о регистрации международных фондов, который позволит «Яндексу» зарегистрировать новую корпоративную структуру — Фонд общественных интересов.

«Яндекс» создал фонд, чтобы избежать последствий законопроекта депутата Горелкина об ограничении доли иностранцев в значимых IT-компаниях.

На фото: Михаил Мишустин, kremlin.ru

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28 января 2020

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30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

31 января 2020

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16 февраля 2020

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