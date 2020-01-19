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Истории

Как бренды отреагировали на отставку правительства

Истории
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

15 января правительство РФ ушло в отставку в полном составе. Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что правительство должно предоставить президенту принимать решения в соответствии с предложениями по изменению Конституции и считает нужным объявить об отставке. Вот как бренды отреагировали на эту новость.

Как бренды отреагировали на отставку правительства

Сеть быстрого питания Burger King и такси-сервис «Ситимобил» предложили клиентам скидки.

Андрей Фрольченков, глава SMM отдела сети кафе «Тануки», пошутил о роллах, уходящих в доставку.

Единый фитнес-абонемент Fitmost напомнили, что в отставке больше времени остается на тренировки.

Другие российские бренды, известные своей быстрой реакцией на инфоповоды, обыгрывали новость в постах в Twitter.

Фото: Ink Drop / Shutterstock

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