Как бренды отреагировали на отставку правительства

15 января правительство РФ ушло в отставку в полном составе. Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что правительство должно предоставить президенту принимать решения в соответствии с предложениями по изменению Конституции и считает нужным объявить об отставке. Вот как бренды отреагировали на эту новость.

Сеть быстрого питания Burger King и такси-сервис «Ситимобил» предложили клиентам скидки.

Андрей Фрольченков, глава SMM отдела сети кафе «Тануки», пошутил о роллах, уходящих в доставку.

Единый фитнес-абонемент Fitmost напомнили, что в отставке больше времени остается на тренировки.

Другие российские бренды, известные своей быстрой реакцией на инфоповоды, обыгрывали новость в постах в Twitter.

Специально для вас мы каждый день распускаем цены, чтобы вы могли спокойно уйти в отставку от работы и проблем.



А не раз в 20 лет. — Красное и Белое (@KrasnoeBeloe) January 15, 2020

Команда по спасению членов нового Правительства pic.twitter.com/F545KacpuD — VIZIT (@vizitcondoms) January 15, 2020

И заказать свитер, который не распустится — AliExpress Russia (@aliexpress) January 15, 2020