«Яндекс» рассказал, за что ограничивает пассажирам доступ к поездкам на такси

Анастасия Марьина
«Яндекс» опубликовал в своем блоге правила поездок на такси и рассказал, за нарушение каких из них может ограничить доступ к сервису.
«Яндекс» рассказал, за что ограничивает пассажирам доступ к поездкам на таксиАнастасия Марьина
Что будет, если не платить за поездку:
- Если пассажир не оплатит услугу и появится долг, то сервис может временно ограничить ему доступ к поездкам — до тех пор, пока задолженность не будет погашена. Если такие ситуации происходят часто, сервис будет замораживать сумму или ее часть заранее, в самом начале поездки.
- Также существует ограничение по способам оплаты: если не оплачивать поездки за наличные, выбрать этот тип оплаты станет нельзя.
Что будет, если злоупотреблять возможностями сервиса:
- На время потерять доступ к заказам может и тот, кто использует возможности сервиса не по назначению. Например, часто вызывает машину, но не уезжает, или создает за один раз больше заказов, чем нужно — и потом отменяет лишние.
Что будет, если нарушать правила безопасности в поездке
- В некоторых случаях сервис может ввести постоянное ограничение — когда есть риск для безопасности в поездке.
- Среди недопустимых вещей «Яндекс» перечисляет создание аварийных ситуаций (попытка покинуть автомобиль на ходу, оскорбление водителя и нарушение его личных границ) и нанесение ущерба имуществу водителя или автомобилю, попытка присвоить транспортное средство.
Служба поддержки оценивает количество жалоб на поведение пассажира, которое нарушает правила сервиса. Если их будет много, то доступ к поездкам могут закрыть.
Фото на обложке: Unsplash
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