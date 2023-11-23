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«Яндекс» рассказал, за что ограничивает пассажирам доступ к поездкам на такси

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс» опубликовал в своем блоге правила поездок на такси и рассказал, за нарушение каких из них может ограничить доступ к сервису.

«Яндекс» рассказал, за что ограничивает пассажирам доступ к поездкам на такси

Что будет, если не платить за поездку:

  • Если пассажир не оплатит услугу и появится долг, то сервис может временно ограничить ему доступ к поездкам — до тех пор, пока задолженность не будет погашена. Если такие ситуации происходят часто, сервис будет замораживать сумму или ее часть заранее, в самом начале поездки.
  • Также существует ограничение по способам оплаты: если не оплачивать поездки за наличные, выбрать этот тип оплаты станет нельзя.

Что будет, если злоупотреблять возможностями сервиса:

  • На время потерять доступ к заказам может и тот, кто использует возможности сервиса не по назначению. Например, часто вызывает машину, но не уезжает, или создает за один раз больше заказов, чем нужно — и потом отменяет лишние.

Что будет, если нарушать правила безопасности в поездке

  • В некоторых случаях сервис может ввести постоянное ограничение — когда есть риск для безопасности в поездке. 
  • Среди недопустимых вещей «Яндекс» перечисляет создание аварийных ситуаций (попытка покинуть автомобиль на ходу, оскорбление водителя и нарушение его личных границ) и нанесение ущерба имуществу водителя или автомобилю, попытка присвоить транспортное средство.

Служба поддержки оценивает количество жалоб на поведение пассажира, которое нарушает правила сервиса. Если их будет много, то доступ к поездкам могут закрыть.

Фото на обложке: Unsplash

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