«Яндекс заморозил работу беспилотников в США

Техногигант «Яндекс» решил приостановить работу беспилотного такси в Мичигане на фоне военной операции на Украине. Роботов-доставщиков из кампусов университетов перевезут в другие страны, где присутствуют сервисы компании.«Яндекс» приостановил испытания беспилотных автомобилей в США

IT-компания 4 марта прекратила сотрудничать с американской платформой доставки еды Grubhub. С ней «Яндекс» сотрудничал с 2021 года. «Яндекс.Роверы» доставляли заказы в студенческих городках американских колледжей и университетов, пишет РБК.

«Яндекс» выделил направление беспилотных автомобилей в отдельную компанию — Yandex Self-Driving Group — в сентябре 2020 года. Месяцем ранее компания сообщила о начале тестирования беспилотных автомобилей в Энн-Арборе. США стали второй тестовой зоной за пределами Россия (первая — Тель-Авив, Израиль). Роботов-курьеров «Яндекс.Ровер» компания тестирует с конца 2019 года.

В пятницу, 4 марта, «Яндекс» предупредил акционеров о риске дефолта из-за приостановки торгов его бумагами после начала спецоперации на Украине. В пресс-службе также предупредили, что не смогут погасить большую часть облигаций, если будут ограничения на перевод денег из российских подразделений «Яндекса» в Yandex N.V., зарегистрированную в Нидерландах.

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