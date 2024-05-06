Средства от продажи Yandex хотят направить на поддержку производителей электроники

Российские власти обсуждают передачу части денег от продажи долей иностранцев в Yandex и доли Baring Vostok в Ozon на поддержку отечественных поставщиков электроники.

С 2022 года для производителей базовых станций, компьютеров и смартфонов, а также других категорий техники, действуют льготные условия. Разработчики могут претендовать на льготные кредиты по ставке 1–5%. Предоставляя преференции, власти хотят пополнить складские запасы электронно-компонентной базы. Разница между рыночной и льготной ставками компенсируется также властями.

Как писали в конце 2023 года СМИ, кредитные организации прекратили выдавать производителям такие кредиты, поскольку у них иссякли средства.

Собеседник РБК сообщил, что средства от продажи долей Yandex могут направить на пополнение ресурсов для выдачи льготных кредитов. Он уточнил, что из-за повышения ключевой ставки Центробанком выдача таких кредитов стала нерентабельной и банки вовсе ушли в минус. На кредитование не хватало 16-17 млрд рублей.

Вместе с тем, отмечает источник, модель льготного кредитования разработчиков электроники может измениться. Как следует из постановления правительства № 671, производителям хотят начать компенсировать 70% ключевой ставки

Но на эти средства есть и другие претенденты, уточняет он.

После того, как зарубежные компании начали покидать российский рынок из-за ввода ВС РФ на территорию Украины, власти ввели так называемый добровольный взнос в бюджет. Его нужно выплачивать при продаже российских активов. Сначала взнос составлял 10% от суммы сделки (которые и так совершаются с дисконтом в 50%). Осенью 2023 года Минфин повысил его до 15%.

Фото на обложке: BGStock72 / Shutterstock