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«Яндекс» начал показывать тарифы авиакомпаний и сравнивать цены на перелеты

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс.Путешествия» начали показывать условия тарифов на перелеты и сравнивать цены различных авиакомпаний. Теперь пользователям не нужно переходить на сайты авиаперевозчиков, чтобы получить эту информацию, говорится в сообщении сервиса.

«Яндекс» начал показывать тарифы авиакомпаний и сравнивать цены на перелеты

Чтобы посмотреть тарифы, нужно нажать на цену билета. Сервис покажет все доступные варианты: возвратный, с багажом или с ручной кладью. Тут же можно узнать, какова стоимость возврата билета. Для покупки билетов, включающих багаж, создан отдельный фильтр.

Сервис показывает тарифы, даже если рейсы туда и обратно выполняются разными перевозчиками. «Путешествия» собирают данные как от перевозчиков, так и сервисов по бронированию билетов.

На «Яндекс.Путешествиях» представлены условия тарифов самых популярных авиакомпаний (выполняют около 80% внутрироссийских и международных рейсов): «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии», Red Wings, S7, Utair и другие.

Фото на обложке: Unsplash

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