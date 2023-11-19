«Яндекс.Такси» создаст юрлицо и разместит серверы в Беларуси

«Яндекс.Такси» будет обязан разместить свои серверы на территории Беларуси. Ранее президент страны Александр Лукашенко призвал к ужесточению законодательства в области контроля за перевозчиками, в том числе иностранными.

«Сейчас, наверное, узнали [в «Яндекс.Такси»], что готовятся соответствующие документы, начали потихоньку переводить серверы и создавать юридические лица на территории Республики Беларусь», — сообщил министр транспорта Беларуси Алексей Ляхнович в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Ляхнович подчеркнул, что в белорусском законодательстве нет понятия «агрегатор». Есть «диспетчер» такси с соответствующими обязательствами.

Кроме того, власти страны хотят, чтобы автомобили «Яндекс.Такси» отличались от других машин. Министр привел в пример работу такси в Москве, где соблюдаются требования по оформлению авто, поскольку законодательство в России «более жесткое».

Ранее на этой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по пассажирским автомобильным перевозкам, в ходе которого раскритиковал работу нелегальных служб такси.

Он подчеркнул, что такие компании «возят бессистемно, воруют, не платят налоги», из-за чего бюджет страны теряет десятки миллионов рублей, а добросовестные перевозчики разоряются.

Лукашенко потребовал установить единые и прозрачные «правила игры», а также тотальный контроль государства в этой сфере.

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