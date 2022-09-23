В работе сервиса такси «Яндекса» произошел сбой

В работе сервиса Yandex Go произошел сбой, свидетельствуют сообщения пользователей в сети и данные «Детектора сбоев».
Через приложение не удается начать поездку. Пользователи видят сообщение об ошибке.
Активнее всего о сбоях начали сообщать после 16:30 мск.
В пресс-службе «Яндекса» RB.RU сообщили, что у некоторых пользователей могли наблюдаться проблемы с заказом такси «по техническим причинам». «Сейчас сервис работает в штатном режиме. Мы приносим извинения за неудобства и делаем все, чтобы подобного не повторилось», — сообщила компания.
Фото на обложке: Unsplash
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